Geldbeutel gestohlen Auf einer Sitzbank in der Gmünder Ledergasse

Schwäbisch Gmünd. Am Sonntagnachmittag klaute ein Unbekannter gegen 14.30 Uhr unbemerkt den Geldbeutel einer 34-jährigen Frau. Zum Zeitpunkt des Diebstahls saß die Frau zusammen mit ihrer Tochter auf einer Sitzbank in der Ledergasse und hatte diesen dazwischen abgelegt. In dem Geldbeutel befand sich neben einem kleineren Geldbetrag die EC-Karte, der Ausweis, Führerschein sowie die Krankenkarte.

zurück © Schwäbische Post 24.07.2017 09:03

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte