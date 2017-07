Mehrere Fahrrad-Diebstähle in Gmünd

Von einem Unbekannten wurde am Sonntag ein Damenfahrrad gestohlen, das zwischen 15 und 15.15 Uhr im Pfeifergäßle im Bereich des Fünfknopfturms abgestellt war. Das Drei-Gang Rad hat 28 Zoll Reifen, einen rosa/roten Rahmen, auf welchem der Namenszug "Rosenrad" in gelb/goldfarben aufgedruckt ist sowie einen schwarzen Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Der Zeitwert des Rades wird von der Polizei auf ca. 200 Euro beziffert.

Vermutlich in der Nacht auf Sonntag wurden in der Straße Im Breiten Feld zudem drei ältere Fahrräder gestohlen, deren Wert auf je hundert Euro geschätzt wird. Hinweise auf die Diebe liegen auch hier nicht vor, so die Polizei.