Zweimal Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen in zwei Fällen von Unfallflucht, die sich am am Wochenende ereignet haben: In einem Fall wurde ein schwarzer VW Up beschädigt, der am Sonntag zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr auf dem geschotterten Parkplatz beim Hirschbachfreibad abgestellt war. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Freitag und Samstag im Parkhaus Reichstädter Markt. Hier wurde ein grauer Audi A 4 beschädigt, der am Freitag zwischen 8.45 Uhr und 16.45 Uhr auf Ebene A5 oder B 5 und am Samstag zwischen 7.45 Uhr und 16 Uhr auf Ebene A6 oder B6 abgestellt war. Schaden: 500 Euro.

Hinweise: In beiden Fällen bittet die Polizei Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.