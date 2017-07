Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Die Zentrale Bußgeldstelle in Karlsruhe hat im vergangenen Jahr über eine Million Verstöße auf den Autobahnen in Baden-Württemberg gezählt, meldet der SWR. Das sind 5.000 mehr als noch im Jahr 2015. Über 20.000 Autofahrer mussten demnach ihren Führerschein abgeben. Auch die Zahl der Unfälle und Verletzten ist gestiegen. Laut Innenministerium ist das auf die Zunahme des Verkehrs und immer mehr Baustellen zurückzuführen.

7.05 Uhr: Die Schwörmontags-Bilanz der Ulmer fällt überwiegend friedlich aus. Gut 3500 Zuschauer feierten bei der Open-Air-Veranstaltung auf dem Münsterplatz. Vor allem wegen betrunkener Festbesucher musste die Polizei mehrere Male Streitigkeiten schlichten. In 14 Fällen kam es zu körperlichen Übergriffen zwischen Festbesuchern. Drei Personen leisteten massiv Widerstand, ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Elf Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz verzeichneten Polizei und Stadt Ulm wegen Tabakwaren beziehungsweise nicht zulässigen alkoholischen Getränken.

6.55 Uhr: Am Dienstagabend kam es gegen 19 Uhr auf der A7 zum einem Unfall. Kurz nach der Anschlussstelle Heidenheim in Richtung Ulm übersah ein Kleinlaster-Fahrer beim Spurwechsel ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß, zwei Personen wurden leicht verletzt. Die A7 war etwa 45 Minuten voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Es bildete sich ein langer Stau. Der Kleinlaster musste mit einem Kran geborgen werden.

6.50 Uhr: Auch für Bahnpendler sieht's gut aus. Die Bahn meldet keine Störungen auf Brenz- und Remsbahn. Also auch hier: Freie Fahrt zwischen Aalen, Gmünd und Stuttgart und zurück, sowie zwischen Aalen, Heidenheim und Ulm und zurück.

6.45 Uhr: Rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft haben mit SchwäPo und Gmünder Tagespost am Dienstagabend auf der Stallwächter-Party gefeiert. Hier geht's zum Bericht mit vielen Bildern und einem Video.

6.40 Uhr: Noch keine größeren Störungen auf den Straßen im Ostalbkreis in Sicht. Wir wünschen gute Fahrt und behalten die Lage im Auge.

6.25 Uhr: Ein frühherbstlicher Dienstag wird das heute - und in der Nacht wird's richtig nass. Doch es gibt einen Lichtblick. Die Details wie immer von Tim Abramowski in seinem Blog mit Video.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.