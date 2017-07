Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der morgendliche Bahn-Check: Momentan läuft alles planmäßig auf der Brenz- und Remsbahn.

6.25 Uhr: Natürlich herrscht auch auf den Straßen im Ostalbkreis Gefahr durch Aquaplaning - es regnet ja immerhin schon seit gut 16 Stunden ohne Unterbrechung. Also daran denken und nicht ganz so schnell fahren. Bislang noch keine Staus oder Behinderungen auf den Straßen - bis auf die bekannten längeren Baustellen in der Region.

6.10 Uhr: Regen, Regen, Regen - und kein Ende in Sicht? Zumindest den halben Mittwoch wird's nicht viel besser, dazu bläst ein kräftiger Wind. Die Details wie immer von Wetterblogger Tim Abramowski, der sich in einem Video direkt aus dem Regen meldet.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem regnerischen Mittwoch! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen