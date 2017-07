Pegel der Flüsse steigen Noch keine größere Hochwassergefahr

Aalen. Die gute Nachricht: So richtig schlimm sieht es momentan noch gar nicht aus. Relativ unbeindruckt von den Niederschlägen zeigt sich zum Beispiel der Kocher rund um Unterkochen - er führt Mittelwasser. etwas weiter nördlich bei Wöllstein ist der Pegel des Kochers stärker angestiegen, auf ein Niveau, wie es allerdings mindestens alle zwei Jahre vorkommt. So sieht es bei den meisten Flüssen im Ostalbkreis aus. Sie führen ein Hochwasser, das es alle ein bis zwei Jahre gibt. Zum Beispiel die Röhlinger Sechta bei Dalkingen, die Jagst bei Jagstzell, die Lein bei Abtsgmünd, die Bühler bei Bühertann, die Rems bei Schwäbisch Gmünd. Damit sind Stand jetzt zwar kleinere Überschwemmungen möglich, dramatisch ist die Lage allerdings noch nicht. Allerdings sollen die Niederschläge noch einige Stunden anhalten, somit steigen auch die Pegel noch etwas an. Allerdings sieht das Regierungspräsidium Stuttgart derzeit auch noch keine Gefahr für den Ostalbkreis - es gibt die Hochwassergefährdungsstufe für kleine Einzugsgebiete bei uns mit "gering" an. Im Kreis Göppingen sieht es dagegen schon anders aus - hier wurde die Gefahrenstufe mit "Rot" auf hoch gesetzt. Das bedeutet, kleinere Einzugsgebiete müssen dort mit einem Hochwasser rechnen, wie es alle 20 Jahre oder sogar noch seltener vorkommt. dat

© Schwäbische Post 26.07.2017 06:50