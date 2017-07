Geschleudert und überschlagen Unfall auf der Ebnater Steige

Aalen. Auf der Ebnater Steiger in Richtung Unterkochen kam eine 20-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in einer Rechtskurve gegen 20.45 Uhr ins Schleudern. Das Fahrzeug hat sich anschließend überschlagen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin kam leicht verletzt ins Ostalb-Klinikum. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 1200 Euro.

