Einbrüche in drei Gartenhäuser In einer Kleingartenanlage in Oberkochen

Symbolbild: Pixabay

Oberkochen. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag drang ein unbekannter Täter in der Kleingartenanlage "Untere Wiesen" in der Straße Kreuzmühle in drei Gartenhäuschen ein. Er hatte es laut Polizei offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Er durchsuchte diese und klaute aus einer Hütte einen kleinen Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

zurück © Schwäbische Post 26.07.2017 08:09

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte