Gruppe Jugendlicher verprügelt Altersgenossen 18-jähriger wird mehrmals ins Gesicht geschlagen, nachdem er die Herausgabe von Zigaretten und Bankkarte verweigert.

Symbolbild

Remshalden-Geradstetten. Ein 18-Jähriger hielt sich am Dienstagabend am Bahnhof am Bahnsteig der S2 auf, als gegen 20.15 Uhr eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen auf ihn zukamen. Ein Jugendlicher aus der Gruppe verlangte nach einer Zigarette und der Bankkarte des 18-Jährigen. Als dieser beides verweigerte, schlug ihm der Unbekannte mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Dem Geschädigten gelang schließlich die Flucht, zumindest Teile der Gruppe stiegen in die S-Bahn in Richtung Waiblingen. Der leichtverletzte Geschädigte konnte keine nähere Beschreibung der Gruppe abgeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon (07151) 950422 zu melden.

© Schwäbische Post 26.07.2017 13:18

