Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Schreck kurz vor der Stadtratsitzung: Das Dillinger Rathaus steht am Mittwochabend in Flammen - Großeinsatz für die Feuerwehren der Region.

6.37 Uhr: Keine Probleme derzeit auf der Rems- und Brenzbahn. Das sind gute Nachrichten für alle, die zwischen Aalen, Gmünd und Stuttgart, sowie zwischen Aalen, Heidenheim und Ulm unterwegs sind.

6.35 Uhr: Freie Fahrt auf den Straßen derzeit im Ostalbkreis und drumrum - bis auf die vielen längeren Baustellen. Wir behalten die Lage im Blick.

6.33 Uhr: Einer der nassesten Juli-Monate überhaupt in der Region geht langsam zu Ende - heute gibt's noch ein paar Schauer, bevor es besser wird. Tim Abramowski hat in seinem Wetterblog mit Video wie immer die Details.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesemDonnerstag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen