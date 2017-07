Streit mit Wackersteinen ausgetragen Zwei Gruppen aus Eritreern und Algeriern geraten in Ellwangen in Streit

Ellwangen. In der Oberen Brühlstraße gerieten am Mittwochabend laut Polizeiangaben etwa fünf Algerier mit etwa fünf Eritreern aus noch unbekannter Ursache in Streit. Hierbei kam es wohl zu Beleidigungen und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Eritreer aus der Gruppe der Algerier heraus auch mit Wackersteinen geschlagen wurden, so die Polizei. Dabei wurden zumindest zwei 22 und 26 Jahre alte Eritreer leicht verletzt. Aus der Gruppe der Algerier konnten im Zuge des ersten polizeilichen Eingreifens bislang zwei beteiligte 25 und 29 Jahre alte Männer namentlich festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbische Post 27.07.2017

