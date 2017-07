Streit mit Faustschlag in Disco Zwei Männer geraten aneinander

Aalen. Zwei 21 und 48 Jahre alte Männer gerieten am frühen Donnerstagmorgen laut Polizeiangaben in einer Discothek in der Ulmer Straße aneinander. Der 48-Jährige wollte gegen drei Uhr einen Streit schlichten, wobei er wohl vom 21-Jährigen in Gesicht geschlagen wurde und eine Platzwunde davontrug. Der hitzige Streit wurde bis zum Eintreffen von zwei Streifenbesatzungen noch im Freien fortgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

