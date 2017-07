Autoscheibe eingeschlagen Polizei in Gmünd sucht Zeugen

Schwäbisch Gmünd. Am Mittwoch wurde zwischen 8 Uhr und 13 Uhr die linke Seitenscheibe eines Ford Focus eingeschlagen, der am Fahrbahnrand der Gemeindehausstraße abgestellt war. Entwendet wurde aber nichts. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. (07171) 3580 in Verbindung zu setzen.

