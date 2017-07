Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Essingen. Am Mittwochabend gegen 19 Uhr ereignete sich auf der Margarete-Steiff-Straße ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro entstand.

Verkehrsbedingt hatte eine 55-Jährige ihren VW an der dortigen Ampelanlage anhalten müssen. Ein 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, das auf der Linksabbiegespur stand. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

