Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

In Dewangen und Umgebung gibt es offenbar teilweise einen größeren Ausfall von Internet und Telefon. Den aktuellen Stand haben wir in diese Meldung zusammengefasst.

6.30 Uhr: Respekt, liebe Bahn: Wenn die Bahn-Angaben korrekt sind, gibt es auch an diesem Morgen auf Brenz- und Remsbahn keine größeren Verspätungen oder sogar Ausfälle. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht. Umso schöner, dass es diese Woche mal geklappt. Haben Sie diese Woche wider Erwarten andere Erfahrungen gemacht? Schreiben Sie mir eine Mail: t.dambacher@sdz-medien.de oder kommentieren Sie unter diesem Beitrag.

6.25 Uhr: Derzeit sind noch keine größeren Staus im Ostalbkreis und drumrum zu sehen. Wir wünschen eine gute Fahrt!

6.15 Uhr: Wettermäßig haben wir das Schlimmste nun hinter uns gebracht, ab heute geht es passend zum ersten Sommerferien-Wochenende wieder aufwärts. Tim Abramowski weiß in seinem Wetterblog mit Video wie immer mehr.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen