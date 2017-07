Telefon-Störung in Dewangen und Umgebung

Offenbar gibt es seit einigen Tagen einen Ausfall der Telefonanschlüsse in Dewangen und Umgebung. "Im Krähenfeld ist das seit mindestens Sonntag so und die Telekom unternimmt nichts", meldet sich frustriert der Dewanger Bernd Hammer in der Redaktion. Er hat sich bei Nachbarn umgehört, die ebenfalls betroffen sind. Mehrere hundert Anschlüsse seien mit Telefon und Internet betroffen, sagt er. Bei der Telekom sei er nicht weiter gekommen, er wisse nicht, wann die Störung behoben ist. Anscheinend sind auch Anschlüsse in Reichenbach und Wasseralfingen betroffen. Nicht komplett, aber straßenweise, sagt Bernd Hammer.

Die Aalener Stadtverwaltung bestätigt, dass am Donnerstagvormittag ein anderes Telekommunikationsunternehmen beim Tiefbauamt angerufen hätte mit der Bitte, bei der Telekom hinsichtlich der Störung der Leitungen in Dewangen und Reichenbach nachzufragen. Die Stadt hat von der Telekom die Aussage erhalten, dass die Störung bekannt sei. "An der Behebung werde bereits gearbeitet", sagt die städtische Pressesprecherin Karin Haisch. Anscheinend sei durch den Starkregen ein Hauptkabel defekt oder gerissen. Die Telekom arbeite daran es zu reparieren, könne wohl aber nicht abschätzen, wann die Arbeiten abgeschlossen sind.

Eine entsprechende SchwäPo-Anfrage an die Telekom von Donnerstag wurde bislang noch nicht beantwortet. Sobald eine Stellungnahme vorliegt, aktualisieren wir diesen Bericht. dat