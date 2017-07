Treff für junge Mütter mit ihren Babys

Das Haus der Jugend in Aalen bietet jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 10 bis 11.30 Uhreinen Treff für junge Mütter (bis 27 Jahre) und ihre Babys und Kleinkinder an. In ungezwungener Runde können sich junge Frauen austauschen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung sollte unter der E-Mail-Adresse julia.paul@aalen.de erfolgen.