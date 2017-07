Krad-Lenker schwer verletzt Unfall zwischen Unterkochen und Ebnat

Aalen-Ebnat. Auf der Landesstraße 1084 zwischen Unterkochen und Ebnat verlor ein 22-jähriger Krad-Lenker in einer Linkskurve gegen 4.50 Uhr am Freitagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in das Ostalbklinikum eingeliefert werden.

