Schranke von Parkhaus der Stauferklinik durchbrochen Unfall beim Einfahren

Mutlangen. Eine 78-Jährige wollte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an der Einfahrt zum Parkhaus der Stauferklinik ein Ticket ziehen. Während sich die Frau aus dem Fenster lehnte, rutschte sie vom Brems- auf das Gaspedal ihres BMWs und durchbrach dadurch die Einfahrtschranke. An ihrem Auto entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Schaden an der Schranke kann noch nicht beziffert werden.

zurück © Schwäbische Post 28.07.2017 09:05

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte