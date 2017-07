Diebstahl aus Taxi Geldbeutel gestohlen

Schwäbisch Gmünd. Am Donnerstag schlug ein Unbekannter zwischen 18.30 und 22 Uhr die rechte vordere Seitenscheibe eines Taxis ein, das in der Waldstetter Gasse abgestellt war und entwendete den auf dem Beifahrersitz abgelegten Geschäftsgeldbeutel mit einem kleineren Geldbetrag. Der Schaden am Fahrzeug ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei.

zurück © Schwäbische Post 28.07.2017 09:20

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte