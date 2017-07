Festnahme nach Brandserie 24-Jähriger gesteht, acht Mal Feuer gelegt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 24-Jährigen aus Giengen. Der Mann steht dringend in Verdacht, in den vergangenen Wochen im Raum Giengen acht Brände gelegt zu haben.

Ellwangen/Giengen. Betroffen waren unter anderem ein Schulgebäude und ein Wohnhaus in Hohenmemmingen sowie eine Schule und ein landwirtschaftliches Gebäude in Hürben, Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Heidenheim richtete eine Ermittlungsgruppe ein, die dem Verdächtigen durch intensive Ermittlungen auf die Spur kam. Ein Zeugenhinweis erhärtete den Verdacht. Mit richterlichem Beschluss wurde die Wohnung des 24-Jährigen durchsucht, in den nachfolgenden polizeilichen Vernehmungen räumte er die Brandlegung in den acht Fällen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Beschuldigte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ laut Polizei Haftbefehl. Der Festgenommene wurde in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

zurück © Schwäbische Post 28.07.2017 16:43