„Kidstown“ steht schon fast bereit

Kinderspielstadt Letzte Vorbereitungen in der Stellung laufen – Offizieller Start ist am Montag um 9 Uhr.

Selbst Geld verdienen, als Bürgermeister regieren oder als Polizist für Recht und Ordnung sorgen. Das geht in der Heubacher „Kidstown“. Ab kommenden Montag heißt es in der Stellung unterm Rosenstein wieder: Erwachsene nur bedingt erwünscht. Die Veranstalter vom Stadtjugendring Heubach liegen in den letzten Zügen der Vorbereitung, die Hütten und Zelte stehen schon. Am Wochenende ist der Feinschliff dran, danach kann’s losgehen.

150 Kinder nehmen in diesem Jahr nach Angaben der Organisatoren teil. Die Kinder werden von rund 40 ehrenamtlichen Betreuen begleitet. In Kidstown gibt es 20 unterschiedliche Betriebe, in denen die Kinder arbeiten. Neu in diesem Jahr: der Kiosk. Laut den Organisatoren konnten während der offiziellen Anmeldezeit alle Teilnehmerplätze belegt werden – es gibt jedoch eine Warteliste.

Ein Auszug aus dem Programm

am Sonntag, 6. August, ab 11 Uhr. Die Eltern und Freunde der Kidstown-Bürger können die Stadt besichtigen und an Aktionen teilnehmen. Zum Beispiel gibt es einen Schwertkampf und eine Drohnen-Show. Verabschiedung der Kidstown-Bürger am Donnerstag, 10. August, ab 15.30 Uhr. Zum Abschluss gibt es die große Versteigerung, bei der die Kinder mit ihren letzten Ostalb-Euros Erzeugnisse von Kidstown ersteigern können. Ganz vorbei ist es aber dann noch nicht: Am Freitag, 11. August, steht noch eine gemeinsame Fahrt in den Schwabenpark an.

Informationen finden Sie im Internet unter www.kidstown-heubach.de.