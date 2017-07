KURZ UND BÜNDIG Museumsfest

Hammerstadt. Am Samstag, 29. Juli von 13 bis 18 Uhr und Sonntag, 30. Juli von 10 bis 18 Uhr veranstaltet das Sammelsurium-Museum das 13. Museumsfest mit Oldtimertreffen (Wiesentalstr. 44/1). An beiden Tagen ist eine gute Verpflegung garantiert. Am Sonntagmorgen gibt es ein Weißwurstfrühstück.

zurück © Schwäbische Post 28.07.2017 19:52