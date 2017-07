Mann von Bekanntem mit Messer verletzt Heftiger Streit eskaliert.

Schwäbisch Gmünd. Mit einem Messer wurde ein 32-Jähriger am Freitagabend in der Sebaldstraße verletzt. Der Mann geriet nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr mit einem 26-jährigen Bekannten auf der Straße heftig in Streit, in dessen Verlauf dieser den 32-Jährigen mit einem Messerstich ins Bein verletzte. Der 26-Jährige ergriff laut Polizei die Flucht, eine Fahndung mit zwei Streifenbesatzungen nach dem namentlich bekannten Mann sei zunächst erfolglos verlaufen. Der Verletzte sei unterdessen vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt worden, die Stichverletzung sei in einem Krankenhaus genäht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr, teilt die Polizei weiter mit. Kurze Zeit später habe sich der 26-jährige Gesuchte selbst auf dem Polizeirevier gestellt.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist laut Polizei noch unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden Männer in der Vergangenheit wohl schon öfters Konflikte ausgetragen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sei der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

zurück © Schwäbische Post 29.07.2017 11:21