Vermisster 82-Jähriger tot aufgefunden

Abtsgmünd. Der 82-jährige Mann aus Abtsgmünd, der seit Freitag

vermisst wurde, ist tot, das teilt die Polizei mit. Er wurde demnach am späten Samstagvormittag im

Kocher, etwa auf Höhe der Kläranlage Abtsgmünd, aufgefunden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar in den Kocher gestürzt war und ertrank. Demzufolge müsse von einem

Unglücksfall ausgegangen werden. Die Polizei hatte am Samstagmorgen mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem Mann gesucht. Der hatte laut Polizei am Freitag seine Wohnung verlassen, weil er zu Fuß zur Apotheke wollte.

