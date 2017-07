Weiße Pracht durch Hagelkörner











Unwetter Das Freibad am Kressbachsee war heute gut besucht, als es um kurz vor 16 Uhr schwarz wurde und dann 15 Minuten lang gigantischer Hagel niederging. Alle Freibadbesucher flüchteten unters Dach und um 16.15 Uhr, als der Hagel in Regen überging, in die Autos nach Hause. Text/Foto: Michaela Christ

