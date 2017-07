Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Droht ein langer Bürotag? "Frühsport mit Manu" zeigt im Video Tipps, wie man auch am Schreibtisch nicht einrostet. Im ersten Teil zeigt sie eine Übung mit dem Laptop.

6.38 Uhr: 300 Kinder eines Zeltlagers bei Steinheim mussten um Sonntagabend wegen heftiger Unwetter in eine Turnhalle gebracht werden. Das meldet die "Heidenheimer Zeitung". Ein Gewitter hatte das Zeltlager verwüstet. Da weitere Gewitter drohten, entschieden sich die Betreuer, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligten sich am Pendelverkehr.

6.30 Uhr: Autofahrer, aufgepasst! Ab heute gibt's eine neue Baustelle. Die B-19-Südumgehung bei Aalen ist zwischen der "Aalener Brezel" und dem Burgstallkreisel in Fahrtrichtung Heidenheim gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Stuttgarter Straße - Julius-Bausch-Straße und Burgstallkreisel.

6.25 Uhr: Wie geht es mit dem Wetter weiter? Unser Wetterblogger Tim Abramowski blickt kurz auf den Juli zurück und beschäftigt sich dann mit den Aussichten für die neue Woche.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag! Zum Start in die neue Woche erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen