Betrunkener wehrt sich gegen Polizisten Er lag auf der Straße und lief auf die Bahngleise

Aalen. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei in die Obere Bahnstraße gerufen, da dort ein aggressiver Mann gemeldet wurde, der zunächst auf der Straße gelegen und sich dann auf die Bahngleise begeben haben soll. Im Rahmen der Fahndung wurde gegen 5.50 Uhr ein 29-Jähriger im dortigen Bereich angetroffen, der den Polizisten gegenüber sofort aggressiv war und sich nicht kontrollieren lassen wollte. Der Betrunkene wollte laut Polizeiangaben seine Personalien nicht angeben, weshalb er mit auf das Polizeirevier genommen werden musste. Hiergegen wehrte er sich massiv, sodass er überwältigt werden musste. Ein Richter ordnete den Gewahrsam des Mannes an. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

