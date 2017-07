Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Jeder Baden-Württemberger produziert im Schnitt 141 Kilo Restmüll im Jahr - das ist bundesweit am wenigsten, meldet die "Stuttgarter Zeitung".

6.50 Uhr: Ein Wagen fehlt auf der Remsbahn mit Abfahrt um 8.05 Uhr in Richtung Stuttgart. Ansonsten sind keine größeren Störungen auf den Bahnstrecken in der Region bekannt.

6.35 Uhr: Immer mehr Baden-Württemberger besitzen eine Waffe. 60 % mehr Menschen als noch vor eineinhalb Jahren haben im Land einen kleinen Waffenschein. Das meldet der SWR.

6.20 Uhr: Noch keine größeren Behinderungen auf den Straßen. Bitte dran denken: Von Richtung Aalener Industriegebiet in Richtung Unterkochen - ein Umweg über die Innenstadt zum Burgstallkreisel ist wegen einer Baustelle auf der B19 notwendig. Gestern sorgte das bereits für zähfließenden Verkehrs durchs Stadtgebiet.

6.10 Uhr: Heiß und gewittrig - hier sind die Wetteraussichten von Tim Abramowski, der sich in seinem Video schonmal vorsorglich in den Keller begeben hat.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag! Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.