Ostalbkreis hat den höchsten Krankenstand im Land

. Der Krankenstand im Ostalbkreis ist 2016 gestiegen. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte zu. Mit 3,7 Prozent gab es in der Region damit den höchsten Krankenstand in ganz Baden-Württemberg, meldet die DAK. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1.000 Arbeitnehmern 37 krankgeschrieben. Der niedrigste Krankenstand in Baden-Württemberg wurde mit 2,9 Prozent in der Landeshauptstadt Stuttgart verzeichnet.

Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für den Ostalbkreis zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. Mehr als jeder fünfte Ausfalltag wurde von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenleiden verursacht. Die Fehltage stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent an und liegen deutlich über dem Landesdurchschnitt. Psychische Erkrankungen wie Depressionen landeten auf dem zweiten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausfalltage um 74 Prozent an und liegen nun ebenfalls weit über dem Landesdurchschnitt. Einen Rückgang um 25 Prozent gab es dagegen bei den Atemwegserkrankungen wie Erkältungskrankheiten oder Bronchitis.