Nach Streit Polizisten bedroht und beleidigt Einsatz in einer Gaststätte im Pfeifergäßle

Schwäbisch Gmünd. Die Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen gegen fünf Uhr zu einer Gaststätte in das Pfeifergäßle gerufen, da dort zwei Männer in Streit geraten waren. Die beiden Polizisten versuchten den Streit zu schlichten, die Beteiligten waren jedoch nicht zu beruhigen. Ein 48-Jähriger bedrohte und beleidigte stattdessen die Polizisten mit Kraftausdrücken. Zur Personalienfeststellung musste der Mann kurzzeitig mit auf das Polizeirevier genommen werden. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung, so die Polizei in ihrem Bericht.

zurück © Schwäbische Post 01.08.2017 07:54

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte