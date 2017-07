Vorab-Warnung vor schwerem Gewitter am Abend

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation Unwetter für den Ostalbkreis herausgegeben. Sie gilt von Dienstag, 1. August, 18 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 2. August, 4 Uhr. Konkret heißt es in der Informationsmeldung:

"Nach vereinzelten unwetterartigen Entwicklungen am Nachmittag steigt im Laufe des Dienstagabends und der Nacht zum Mittwoch die Gefahr schwerer Gewitter an. Dabei muss mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 km/h, teils auch Orkanböen um 120 km/h und Hagel um 5 cm Korndurchmesser gerechnet werden.

Dies ist ein erster Hinweis auf erwartete Unwetter. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Die Prognose wird in den nächsten 12 Stunden konkretisiert. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit."