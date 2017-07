Einbruch in Waldstetten Polizei bittet um Hinweise

Symbolbild

Waldstetten. Am Montag drang im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 22.40 Uhr ein Dieb in ein Wohnhaus in der Breitestraße ein. Aus diesem klaute er einen kleineren Bargeldbetrag und entkam danach unerkannt. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen.

