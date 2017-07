Zwei Frauen beklauen Seniorin in ihrem Haus Trickdiebinnen in Aalen unterwegs

Aalen-Wasseralfingen. Am Samstagnachmittag klingelten gegen 16.30 Uhr zwei Trickdiebinnen an der Wohnung einer 85-Jährigen in der Karlstraße. Sie verwickelten die Seniorin in ein Gespräch, wobei sich eine die beiden Frauen zunächst unbemerkt in die Wohnung begab. Später musste die 85-Jährige feststellen, dass die Frauen aus dem Schlafzimmer Bargeld geklaut hatten. Zumindest eine der Diebinnen konnte durch die Geschädigte beschrieben werden. Sie wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und war circa 1,50 Meter groß. Sie trug dunkle lange Haare, hatte einen dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch. Die Komplizin sah wohl ähnlich aus, war aber etwas größer und älter.

Eventuell traten die Frauen noch an anderen Wohnhäusern auf, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.

zurück © Schwäbische Post 01.08.2017 08:42

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte