Ehering bei Einbruch geklaut Diebstahl in Essingen

Symbolbild: Pixabay

Essingen. In ein Wohnhaus im Teußenbergweg drang ein Unbekannter vermutlich am Samstagabend gegen 22.10 Uhr ein nachdem er ein Fenster an der Terrasse aufgebrochen hatte. Er durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten aus denen er laut Polizeiangaben einen goldenen Ehering, eine Goldkette sowie einen kleinen Bargeldbetrag klaute. Der Einbruch wurde erst am Montag bemerkt und angezeigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 3500 Euro beziffert.

© Schwäbische Post 01.08.2017 08:50

