Auto fährt auf Trampolin Unfall in Ellwangen

Ellwangen. Eine laut Polizei ortsunkundige 31-jährige Autofahrerin war am Montagabend auf dem Marktplatz von der Priestergasse her kommend unterwegs und wollte gegen 22.20 Uhr auf Höhe der Basilika nach links abbiegen. Da sie hierbei ihrem Navi folgte, bog sie zu früh nach links ab und fuhr auf das dort im Boden eingelassene Trampolin. Da die Trampolinbespannung nachgab, sank das Auto mit beiden Vorderrädern in die Bodenvertiefung unterhalb der Bespannung ein. Der Schaden an Auto und Boden beläuft sich laut Polizei auf ca. 500 Euro. Ob am Trampolin Schaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

zurück © Schwäbische Post 01.08.2017 08:53

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte