Falsche Polizeibeamte fragen Anwohner nach Wertsachen

Am Montagabend erhielten mehrere Bürger aus Göppingen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Nach Polizeiangaben hat sich in mehreren Fällen ein Mann am Telefon als Polizeibeamter der Kriminalpolizei ausgegeben. In dem Gespräch berichtete der Anrufer von einem Einbruch in der Nachbarschaft, wobei jedoch nicht alle Täter festgenommen wurden. In den vorgefundenen Habseligkeiten der Täter sei ein Hinweis auf Wertsachen der Angerufenen vorgefunden worden. Darauf fragte der Anrufer das Vorhandensein dieser Wertsachen ab. Das Kriminalkommissariat Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, rät die Polizei:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder bei Sascha Kerner, Tel. (0731) 188-1111, E-Mail:

ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de