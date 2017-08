Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der Nachholtermin für das Bundesligaspiel FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue steht jetzt fest. Das Spiel musste am Sonntag wegen eines Unwetters in Heidenheim abgebrochen werden. Der zweite Versuch ist am kommenden Mittwoch, 9. August, um 20 Uhr in Heidenheim.

7.30 Uhr: Mückenalarm im Sommer - unangenehm aber in unseren Breitengraden eher ungefährlich. Wir haben mal zusammengetragen, was gegen die Plagegeister wirklich hilft.

7.10 Uhr: Hellbraune, fliegende Schaben, die große Ähnlichkeit mit Kakerlaken haben, beunruhigen derzeit viele Stuttgarter. Dort krabbeln sie derzeit in großer Zahl durch die Wohnungen und fliegen davon, wenn man ihnen mit der Fliegenklatsche zu Leibe rückt. Laut "Stuttgarter Zeitung" handelt es sich um die aus dem mediterranen Europa eingewanderte Bernsteinschabe, die jedoch im Gegensatz zur Deutschen Schabe und der Kakerlake keine Krankheiten übertragen kann. Die Bernsteinschabe ist mittlerweile die am häufigsten auftretende Schabe in Süddeutschland. Im Gegensatz zu den schädlichen Schaben fühlt sich diese Art von Licht angezogen und ist deshalb derzeit viel in den Wohnungen präsent.

6.50 Uhr: Traurige Meldung von den Straßen: In Baden-Württemberg sind seit Jahresbgeinn deutlich mehr Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das meldet der SWR. Laut Innenministerium stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum um fast 16 Prozent.

6.35 Uhr, Achtung, Bahnfahrer: Technische Störung auf der Brenzbahn Aalen - Ulm! Zwischen Heidenheim-Schnaitheim und Oberkochen ist die Bahnstrecke gesperrt! Ein Ersatzverkehr ist laut Bahn in Planung. Bislang gibt es noch keine Informationen zur Dauer der Sperrung.

6.30 Uhr: Es sind Sommerferien - entsprechend ruhig ist es noch auf den Straßen. Dafür sorgen zahlreiche Baustellen für Behinderungen, wie auf der B19 zwischen Aalener Industriegebiet und dem Burgstallkreisel.

6.20 Uhr: Es bleibt auch heute hochsommerlich - hier sind die Wetteraussichten von unserem Blogger Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch! Zum Start in den Tag erfahren Sie kurz zusammengefasst, was heute Morgen schon wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.