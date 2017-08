Störung auf der Brenzbahn Aktuell ist die Strecke Schnaitheim - Oberkochen gesperrt

Achtung, Bahnfahrer: Aktuell gibt es eine technische Störung auf der Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm. Der Abschnitt zwischen Heidenheim-Schnaitheim und Oberkochen ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Laut Bahninformationen ist ein Ersatzverkehr in Planung. Derzeit heißt es von der Bahn: "Wir arbeiten an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs, warten aber noch auf die Bestätigung unserer Partner." Bislang hat die Bahn noch keine Informationen zur Dauer Sperrung.

zurück © Schwäbische Post 02.08.2017 06:44