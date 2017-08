Paketfahrer rammt Pferd mit Reiterin Unfall bei Obergröningen

Obergröningen. Auf dem unübersichtlichen Verbindungsweg zwischen Algishofen und Brandhof ereignete sich am Dienstagvormittag ein Unfall, bei dem eine Reiterin leicht verletzt wurde. Die Frau ritt gegen 10.10 Uhr in Richtung Brandhof, als sich von hinten ein 21-jähriger Paketfahrer näherte und bei der Vorbeifahrt das Pferd streifte. Hierdurch schlug die Frau mit dem Kopf gegen den Sprinter, konnte sich aber gerade noch abfangen. An dem Sprinter entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro, das Pferd blieb augenscheinlich unverletzt. Der 21-Jährige fuhr nach einer kurzen Unterredung, ohne seine Personalien genannt zu haben, weiter. Auf dem Rückweg von Brandhof konnte die Geschädigte den Fahrer nochmals zum Anhalten bewegen, wobei er dann eine Visitenkarte aushändigte. Später verständigte die Frau die Polizei.

zurück © Schwäbische Post 02.08.2017 08:54

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte