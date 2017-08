Motorradfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 24-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der B298 von Mutlangen in Richtung Spraitbach unterwegs. Nachdem er ein Auto überholt hatte, stürzte er beim Wiedereinscheren vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt. Er schlitterte in der Folge knapp 80 Meter über den Asphalt ehe er gegen eine Warnbake stieß. An seiner Yamaha entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.