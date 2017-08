Raubüberfall auf Göppinger Tankstelle Täter noch auch der Flucht

Göppingen. Ein mit einem schwarzgrauen Schal maskierter Mann bedrohte am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr in einer Tankstelle in Göppingen/Holzheim mit einer schwarzen Schusswaffe eine 21-jährige Angestellte. Der mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen glänzenden Steppjacke bekleidete Mann schob die Verkäuferin auf die Seite und entwendete aus der Kasse die Geldscheine. Die genaue Höhe des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Er trug bei dem Raub ein schwarzes Basecap und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Ortsmitte. Eine sofort eingeleitete Suche mit sieben Polizeistreifen verlief erfolglos. Die Tankstelle war zuletzt Mitte Dezember Tatort eines Raubes. Die Kriminalpolizei in Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 07161/63-2360.

