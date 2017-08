Unfall bei gefährlichem Überholmanöver Auto fährt Böschung hinunter - Unfallzeugen gesucht Zwei zumindest Leichtverletzte sowie rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der L1076 ereignete.

Tannhausen. Ein 77 Jahre alter Mercedesfahrer war gegen 11.20 Uhr zwischen Bleichroden und Riepach unterwegs und überholte in einer langgezogenen, unübersichtlichen Linkskurve einen Lkw. Hierbei kam ihm ein 57-jähriger Golffahrer entgegen, der noch auszuweichen versuchte, aber einen Zusammenstoß an den Außenspiegeln nicht mehr verhindern konnte. Der Golf kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die dortige Böschung etwa zwölf Meter hinab und kam letztlich in einem Bachbett zum Stehen. Der Mercedes wiederum prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen den rechts neben ihm befindlichen Lkw. Der Golf-Fahrer sowie seine 56-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden. An dem Mercedes wird der Schaden auf 3000 Euro, der am Lkw auf rund 1000 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

