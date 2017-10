Motorrad fährt auf Motorrad auf

Ellenberg. Am Freitag, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Hondafahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Breitenbach aus Unachtsamkeit einem 29jährigen Suzukifahrer auf, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der Hondafahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht. An beiden Motorräder entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro.

zurück © Schwäbische Post 30.09.2017 12:08