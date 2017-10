85-Jähriger stirbt bei Unfall in Giengen

Giengen an der Brenz. Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, ereignete sich ein Unglück in Giengen. Ein 85-jähriger Mann parkte seinen Daimler-Benz in der Lange Straße. Als er von seinem Fahrzeug weglief, fing dieses an zu rollen. Reflexartig öffnete der Mann die Fahrertüre und versuchte, das Auto anzuhalten. Dabei wurde er von diesem quer über die Fahrbahn mitgeschleift und anschließend zwischen dem Auto und einem Metallpfosten eingeklemmt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, denen er kurze Zeit später im Krankenhaus erlag. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf.

