Betrunken Unfall gebaut Am Sonntagnacht in Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete in der Nacht zum Sonntag gegen 2.09 Uhr in der Gemeindehausstraße einen Verkehrsunfall, bei dem der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ohne Licht, davon fuhr. Die sofort alarmierte Polizei in Gmünd rückte mit zwei Streifenwagen aus und konnte das Fahrzeug im Mühlweg anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mazda durch den Unfall erheblich beschädigt worden war, und dass der 21-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand und keinen Führerschein besaß. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 6000 Euro. Der Mazdafahrer fuhr in der Gemeindehausstraße gegen einen geparkten Ford.

zurück © Schwäbische Post 01.10.2017 14:35