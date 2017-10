Diebstahl aus Altenheim

Aalen. Eine Pflegerin ertappte am Samstagabend in den Räumen eines Altenheims an der Stuttgarter Straße einen unbekannten Mann. Die Frau öffnete kurz vor 22.30 Uhr eine Tür und bemerkte in dem Raum einen den Unbekannten. Geistesgegenwärtig schloss sie die Zimmertüre ab und rief die Polizei. Als die Polizei nur Minuten später eintraf, war der Mann allerdings trotzdem geflüchtet. Wie anschließend nachvollzogen werden konnte, war er durch ein Fenster gestiegen und anschließend auf ein darunter liegendes Flachdach gesprungen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der Eindringling in einem derzeit unbewohnten Zimmer einen Safe geöffnet und mehrere Gegenstände entwendet. Der Dieb wurde auf etwa 1,70 Meter Größe geschätzt und trug zur Tatzeit einen knielangen Mantel aus glänzendem schwarzem Material. Zeugen, die Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben oder unabhängig davon einen Mann beobachtet haben, der ein solches Kleidungsstück trug, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Telefon (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.

