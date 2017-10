Am Sonntagnachmittag fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer von Widderstall in Richtung Hohenstadt. Dass vor ihm ein BMW bremste, erkannte der Motorradfahrer zu spät. Um nicht aufzufahren lenkte er nach rechts in einen Graben, wie es in der Polizeimeldung heißt. "Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht."