Zwei Männer überfallen

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 18-jähriger Ulmer am Donauufer von zwei Männenr überfallen. Sie schnappten sich Geldbeutel und Uhr des Mannes. Bislang sucht die Polizei ergebnislos nach den Tätern, wie es in der Meldung heißt. "Einer der Täter ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Sein Mittäter ist etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Beide trugen schwarze Blousons", sagt der 18-Jährige.

Etwas später, kurz vor 4 Uhr, ging ein 20-Jähriger durch die Ulmer Hirschstraße in Richtung Bahnhof. Zwei Männer zogen ihn in einer Seitengasse, wo ein dritter Mann dazukam. Sie bedrohten den 20-Jährigen mit einem Messer, nahmen ihm Geldbeutel und Telefon ab. Die Täter flüchteten. Die Räuber waren, so das Opfer gegenüber der Polizei, komplett schwarz gekleidet. "Alle drei hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer von ihnen ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen kleinen Oberlippenbart. Ein anderer ist etwas kleiner und hat einen ungepflegten Spitzbart", so der 20-Jährige.

In beiden Fällen ermittelt die Ulmer Kriminalpolizei und sucht die Täter. Sie hofft auch auf Hinweise von Zeugen. Wer die Täter gesehen hat oder Hinweise auf sie geben kann den bittet die Polizei, sich unter Telefon: (0731) 1880 zu melden.