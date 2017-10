Cannabis im Wald angebaut Ernte in Rucksäcken verstaut.

Stuttgart-Sillenbuch. Polizisten haben am Samstag im Mahdenwald bei Sillenbuch einen 50-jährigen und einen 54-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Die beiden waren gerade dabei, Marihuana zu ernten. Eine Zeugin sah die Männer und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Verdächtigen noch im Wald fest. Sie hatten dort offenbar eine Marihuanaplantage angelegt und bereits einige Pflanzen abgeerntet und in Rucksäcken verstaut, wie es in der Meldung heißt. "Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler vor Ort rund 2,5 Kilogramm Schnittpflanzen sowie 21 Pflanzen."

